Chemnitz: Metalldiebe schneiden Kabel aus Straßenbahnweichen

In Chemnitz haben Diebe Kabel aus Straßenbahn-Weichen geklaut. (Symbolbild) © Maik Börner

Wie die Polizei am Dienstag mitteilte, haben die Diebe an der Bruno-Granz-Straße an zwei Weichen der Straßenbahnschienen vier Erdungskabel aus Kupfer herausgeschnitten.

Die Kabel haben eine Länge von 1,5 Metern.

Ein Straßenbahnfahrer bemerkte den Diebstahl am frühen Montagmorgen, weil er die Weichen nur noch manuell umstellen konnte.

"Es bestand infolge des Diebstahls zu keiner Zeit eine Gefahr für den Straßenbahnbetrieb", so ein Polizeisprecher.