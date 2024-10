Dreister Diebstahl in Chemnitz: Mann klaut Autoschlüssel aus Wohnung eines Seniors

Chemnitz - Was für eine dreiste Masche! Ein Chemnitzer Senior wurde Opfer eines Diebstahls. Die Polizei sucht nun nach Zeugen.

Polizeieinsatz in der Mühlenstraße: Das Auto eines Seniors wurde gestohlen. (Symbolbild) © dpa Bildfunk

Am gestrigen Montagnachmittag klingelte ein Mann an der Wohnung eines Seniors in der Mühlenstraße. Dieser gab sich als Beauftragter des Vermieters aus und verlangte den Autoschlüssel des Chemnitzers. Da der Senior dafür ein Protokoll

unterschreiben sollte, betrat der unbekannte Mann seinen Wohnungsflur.

Beim Lesen des Schriftstückes kamen dem Mieter jedoch Zweifel und er ließ sich den Mitarbeiterausweis zeigen. Da auch dieser nicht dem üblichen Aussehen entsprach, forderte der Senior den Täter auf, die Wohnung zu verlassen.

Kurz darauf bemerkte der Mann, dass sein Autoschlüssel nicht mehr am Schlüsselbrett hing. Auch der dazugehörige graue VW Golf mit Chemnitzer Kennzeichen stand nicht mehr auf dem ursprünglichen Parkplatz.

Offensichtlich hatte der Mann einen kurzen Moment der Unaufmerksamkeit des Seniors genutzt, sich den Autoschlüssel gegriffen und anschließend den VW gestohlen. Der Zeitwert des 2015 erstmals zugelassenen Wagens wurde auf rund 10.000 Euro geschätzt.

Der Täter wurde von der Polizei als etwa 30 Jahre alt, ca. 1,70 Meter bis 1,75 Meter groß und mit dunklen Haaren beschrieben. Er sprach akzentfrei Deutsch und trug einen hellen Pullover und eine dunkle Hose.