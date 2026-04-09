Chemnitz: Polizei soll regelmäßig über Gewalt gegen Frauen informieren

Chemnitz - Der mutmaßliche Femizid vom September 2025 hat in Chemnitz weit über den eigentlichen Fall hinaus nachgewirkt. Die Tat löste nicht nur Entsetzen aus, sondern auch politischen Druck. Im November 2025 beschloss der Stadtrat auf fraktionsübergreifende Initiative, dass die Polizei im Sicherheitsbericht künftig regelmäßig und systematisch über Gewalt gegen Frauen informieren soll.

Sandra Zabel (53, Linke) gehörte zu den Initiatoren des Stadtratsantrags "Lagebild zu Gewalt gegen Frauen in Chemnitz im turnusgemäßen Sicherheitsbericht". © Uwe Meinhold

Wie vehement die Debatte damals geführt wurde, zeigen die Aussagen aus dem Stadtrat. Grünen-Stadträtin Christin Furtenbacher (41) sagte: "Gewalt gegen Frauen ist ein gigantisches Sicherheitsproblem. Es ist Zeit, dass wir es auch als solches behandeln."

Sandra Zabel (53, Linke) machte klar: "Geschlechtsbezogene Gewalt bis hin zum Femizid passiert jeden Tag."

Auch die Zahlen zeigen, warum das Thema die Stadt nicht mehr loslässt. Polizeisprecher Andrzej Rydzik (41) erklärt: "In der Polizeilichen Kriminalstatistik werden Femizide, Fälle häuslicher Gewalt oder Fälle partnerschaftsbezogener Gewalt nicht gesondert erfasst."