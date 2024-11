09.11.2024 11:35 653 Chemnitz: Reizgas in Bus versprüht, vier Verletzte!

In einem Bus in Chemnitz ist am Freitag Reizgas versprüht worden. Vier Jugendliche verletzten sich dabei leicht.

Von Claudia Ziems

Chemnitz - In Chemnitz sind am Freitag bei einer Reizgas-Attacke in einem Bus vier Jugendliche verletzt worden. In einem Bus in Chemnitz versprühte ein bisher unbekannter Jugendlicher Reizgas. (Symbolbild) © 123rf/diy13 Wie die Polizei mitteilte, versprühte gegen 13 Uhr in einem Bus der Linie 43 ein bisher unbekannter Jugendlicher während der Fahrt Reizgas. Der Busfahrer konnte direkt an einer Haltestelle stoppen. Die vier Verletzten sind im Alter von 16 beziehungsweise 17 Jahren. "Bei zwei der Betroffenen war eine ambulante Behandlung durch den Rettungsdienst vor Ort erforderlich", heißt es weiter. Chemnitz Crime Wegen Missbrauchs von Kindern: Grenzkontrolle in Sachsen endet für Jugendlichen hinter Gittern Offenbar gab es vor der Attacke eine verbale Auseinandersetzung der Beteiligten. Laut Polizei flüchtete der Tatverdächtige in unbekannte Richtung. Die Ermittlungen wegen des Verdachts der gefährlichen Körperverletzung laufen.

Titelfoto: 123rf/diy13