Rentnerin durch Schockanruf abgezockt: 22.000 Euro futsch!

Chemnitz - Achtung, neue Fälle von Schockanrufen in der Region! Obwohl diese Betrugsmasche nicht neu ist, gelang es Trickbetrügern erneut, einen hohen Geldbetrag zu erbeuten. Am Dienstag meldete die Polizei mehrere Fälle in Chemnitz, Leisnig, Taura und Annaberg-Buchholz.