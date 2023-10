Chemnitz: Verletzter Mann an "Bazillenröhre" gefunden

Chemnitz - Am Wochenende hat es gleich mehrere Polizeieinsätze auf dem Chemnitzer Sonnenberg gegeben.

An der "Bazillenröhre" am Chemnitzer Hauptbahnhof wurde in der Nacht zu Sonntag ein verletzter Mann (36) gefunden und auch auf einem Bahnsteig hielt sich ein Verletzter (26) auf. (Symbolbild) © Rene Ruprecht/dpa

Wie die Polizei mitteilte, entdeckten Beamte der Bundespolizei am frühen Sonntagmorgen einen verletzten Mann (36) an der Dresdner Straße bei der "Bazillenröhre". Zeugen machten Polizisten wenig später auf einen weiteren Mann (26) aufmerksam, der ebenfalls verletzt war und sich an einem Bahnsteig aufgehalten hatte.

"Nach der Erstversorgung und einer ersten Befragung wurden beide Männer in einem Rettungswagen behandelt und der 26-Jährige anschließend in ein Krankenhaus gebracht", so ein Sprecher der Polizeidirektion Chemnitz.

Bislang ist bekannt, dass die beiden Geschädigten (beide Libyer) gemeinsam unterwegs waren. In der Folge sollen sie durch Unbekannte geschlagen worden sein. Ihnen wurden außerdem Schnittverletzungen zugefügt.

Die Täter, zu denen der Polizei im Moment noch keine Angaben vorliegen, flüchteten in unbekannte Richtung. Es wurden Ermittlungen wegen gefährlicher Körperverletzung aufgenommen und Zeugen gesucht. Wer hat in der Nacht zu Sonntag an der Dresdner Straße auf Höhe Peterstraße Beobachtungen gemacht, die im Zusammenhang mit der Tat stehen könnten?

Hinweise nimmt die Kriminalpolizei unter der Telefonnummer 0371/3873448 entgegen.