Chemnitz: "Z"-Symbol auf ukrainische Autos gesprüht

Bislang sind der Polizei sieben beschmierte Fahrzeuge bekannt. Der Schaden liegt bei insgesamt rund 6000 Euro. © Harry Härtel/Haertelpress

Wie die Polizei am Freitag berichtete, schlugen die Täter zwischen 18.30 Uhr am Donnerstagabend und 10 Uhr am Freitagmorgen zu.

Auf mehreren Fahrzeugen wurde mit verschiedenfarbiger Spray ein "Z" aufgebracht.

"Bislang sind der Polizei sieben betroffene Fahrzeuge bekannt, welche alle ukrainische Kennzeichen aufweisen", berichtet eine Sprecherin der Polizeidirektion Chemnitz.

Der Schaden beträgt mindestens 6000 Euro.

Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen.