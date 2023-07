Ukraine-Krieg im Liveticker: Zweitägiger NATO-Gipfel in Litauen beginnt

Die Ukraine soll nach dem Willen von Präsident Selenskyj zum Bollwerk der Nato gegen Russland werden. Kiew erhofft sich vom Gipfeltreffen weitreichende Zusagen.

Ukraine - Die Ukraine soll nach dem Willen von Präsident Wolodymyr Selenskyj (45) zum Bollwerk der Nato gegen Russland werden. Kiew erhofft sich deshalb vom Gipfeltreffen des Militärbündnisses weitreichende Zusagen.

"Unsere Waffen sind die Waffen der Allianz. Unsere Werte sind das, woran die Allianz glaubt. Unsere Verteidigung ist das eigentliche Element der Formel Europas, die es einig, frei und friedvoll macht", sagte Selenskyj. © Jae C. Hong/AP "Auch wenn unterschiedliche Positionen geäußert werden, ist es immer noch offensichtlich, dass die Ukraine es verdient, im Bündnis zu sein", sagte Präsident Selenskyj (45) in seiner täglichen Videobotschaft am Montagabend. "Die Mehrheit der Allianz ist eindeutig für uns." Das müsse der Gipfel in Litauens Hauptstadt Vilnius an diesem Dienstag und Mittwoch bestätigen. In der Ukraine setzen die Streitkräfte derweil ihre Gegenoffensive fort, um von Russland besetzte Landesteile zu befreien. Dabei stoßen die ukrainischen Truppen etwa nahe der von russischen Truppen kontrollierten Stadt Bachmut im Gebiet Donezk vor, aber auch an anderen Frontabschnitten. Ukraine Ukraine-Krieg im Liveticker: Nato-Staaten billigen neue Abwehrpläne gegen Russland Alle aktuellen Entwicklungen in der Ukraine findet Ihr hier im TAG24-Liveticker.

11. Juli, 6.10 Uhr: Luftangriff auf Kiew abgewehrt

Die ukrainische Luftabwehr hat in der Nacht nach Angaben des Militärverwaltungschefs von Kiew, Serhij Popko, einen weiteren russischen Luftangriff auf die Hauptstadt abgewehrt. Angaben über mögliche Opfer oder Schäden lagen zunächst nicht vor. Die Informationen ließen sich nicht unmittelbar von unabhängiger Stelle überprüfen.

11. Juli, 6.07 Uhr: Russland verurteilt Solidarität der NATO mit Ukraine

Die russische Regierung zeigte sich verärgert über die erwartete Solidarität mit der Ukraine auf dem bevorstehenden Nato-Gipfel. "Es wird alles getan, um die öffentliche Meinung vor Ort auf die Zustimmung zu antirussischen Entscheidungen vorzubereiten, die in den kommenden Tagen in Vilnius getroffen werden", schrieb der in den USA stationierte russische Botschafter Anatoli Antonow (68) auf dem Telegram-Kanal der Vertretung in Washington. Die erwarteten Beschlüsse würden die NATO in eine "ungünstige" Konfrontation mit Moskau treiben.

11. Juli, 6 Uhr: Zweitägiger NATO-Gipfel in Litauen beginnt

Mit Beratungen über die weitere Unterstützung der Ukraine und den Ausbau der Abschreckung und Verteidigung gegen Russland beginnt am Dienstag der zweitägige NATO-Gipfel in Litauen. Nato-Generalsekretär Jens Stoltenberg (64) will bei dem Spitzentreffen ein klares Signal an Russlands Präsidenten Wladimir Putin (70) aussenden: Dass der Krieg gegen die Ukraine zum Scheitern verurteilt ist und jede Aggression gegen einen Nato-Staat eine entschlossene Reaktion des gesamten Bündnisses zur Folge hätte. Neben US-Präsident Joe Biden (80), Bundeskanzler Olaf Scholz (65) sowie den anderen Staats- und Regierungschefs der 31 Nato-Staaten werden zu dem Treffen in Vilnius zahlreiche weitere Gäste erwartet. Mit Selenskyj soll am Mittwoch über eine noch engere Zusammenarbeit beraten werden.



US-Präsident Joe Biden (80) besuchte vor seiner Ankunft in Vilnius den britischen König Charles III. (74) sowie den Premierminister Rishi Sunak (43) in England. © Andrew Caballero-Reynolds/AFP

US-Präsident Joe Biden wurde bei seiner Ankunft in Litauen von Würdenträgern, darunter dem litauischen Präsident Gitanas Nauseda (59, 2. v. r.), begrüßt. Er landete am Montagabend mit US-Außenminister Antony Blinken (61, 3. v. r.) auf dem internationalen Flughafen Vilnius. © Andrew Caballero-Reynolds/AFP

10. Juli, 22.30 Uhr: Ukraine wird laut Selenskyj nach Krieg in der Nato sein

Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj (45) hat sich vor Beginn des NATO-Gipfels in Vilnius zuversichtlich gezeigt, dass das Land nach Ende des russischen Angriffskriegs Mitglied in dem Militärbündnis sein wird. "Auch wenn unterschiedliche Positionen geäußert werden, ist es immer noch offensichtlich, dass die Ukraine es verdient, im Bündnis zu sein. Nicht jetzt – jetzt ist der Krieg, aber wir brauchen ein klares Signal", sagte Selenskyj in seiner am Montagabend in Kiew verbreiteten täglichen Videobotschaft. "Die Mehrheit der Allianz ist eindeutig für uns."

10. Juli, 21.40 Uhr: Erdogan hebt Blockade von schwedischem Nato-Beitritt auf

Der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan (69) gibt nach Angaben von Nato-Generalsekretär Jens Stoltenberg seine Blockade des Bündnisbeitritts von Schweden auf. Erdogan habe bei einem Treffen mit dem schwedischen Regierungschef Ulf Kristersson zugestimmt, das Beitrittsprotokoll so bald wie möglich dem türkischen Parlament vorzulegen, sagte Stoltenberg am Montagabend auf einer Pressekonferenz in Vilnius.

Der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan (69). © Präsidialamt der Türkei/dpa

10. Juli, 18.15 Uhr: NATO-Staaten billigen neue Abwehrpläne gegen Russland