Chemnitz: Zahlreiche Autos in mehreren Stadtteilen demoliert

Chemnitz - Mehr als 40 Fahrzeuge! In mehreren Stadtteilen in Chemnitz sind seit dem gestrigen Donnerstagabend zahlreiche Autos beschädigt worden.

Unter anderem im Thüringer Weg sind abgestellte Fahrzeuge beschädigt worden. © Chempic

Betroffen vom Vandalismus sind die Chemnitzer Stadtteile Zentrum, Sonnenberg, Altendorf, Bernsdorf und Gablenz.

Unbekannte haben in den mehr als 40 Fällen die Scheiben der Fahrzeuge eingeschlagen. An einigen Autos wurden auch die Stoßstangen beschädigt.

Der dabei entstandene Sachschaden beläuft sich bislang auf mehr als 10.000 Euro.

"Neben bislang vereinzelten Fällen in den Ortsteilen Zentrum (u.a. Zieschestraße) und Sonnenberg (Mosenstraße und Hammerstraße) sowie in der Ammonstraße (OT Altendorf), ist ein Großteil in den Ortsteilen Bernsdorf und Gablenz zu verzeichnen. Hier kam es unter anderem in der Reichenhainer Straße, Bernsdorfer Straße sowie im Thüringer Weg zu Beschädigungen", teilte die Polizei am heutigen Freitag mit.

Betroffen waren auch Nebenstraßen, die Zschopauer Straße und die Arthur-Strobel-Straße. Die beschädigten Autos waren alle ordnungsgemäß in den jeweiligen Straßen geparkt.