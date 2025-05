Chemnitz: Zeche geprellt, randaliert und mit dem Messer bedroht

Die Polizei konnte den Tatverdächtigen (25) nur wenige Minuten später stellen. (Symbolbild) © Bildmontage: Daniel Karmann/dpa, Ralph Kunz

Wie die Polizei mitteilte, besuchte er in der Nacht zum Freitag einen Imbiss in der Brückenstraße in Chemnitz. Dort geriet er gegen 2.30 Uhr mit dem 41-jährigen Angestellten in einen Streit, da er seine Rechnung nicht bezahlen wollte.

Unter anderem beschädigte der Zechenpreller dabei einen Stuhl des Bistros. Den dabei entstandenen Sachschaden wollte er auch nicht begleichen.

Nachdem der 25-Jährige kurzzeitig die Örtlichkeit verlassen hatte, kam er mit einem Messer zurück und bedrohte den 41-Jährigen. Auch ein 29-jähriger Taxifahrer, der auf das Geschehen aufmerksam wurde und dem Mitarbeiter helfen wollte, wurde offenbar bedroht.

Zudem schlug der Angreifer den 29-Jährigen, wobei er leicht verletzt wurde. Eine ärztliche Behandlung war jedoch nicht vonnöten.