Chemnitzer City-Streife schnappt mutmaßlichen Einbrecher und Drogendealer

Chemnitz - Am gestrigen Dienstag konnten die Beamten der Operativen Einsatzgruppe in Chemnitz erneut zwei mutmaßliche Täter stellen.

Ein 61-jähriger Mann musste gegen 12.50 Uhr bei der Rückkehr in seine Wohnung in der Georgstraße feststellen, dass seine Wohnungstür aufgebrochen war. Als er anschließend eintrat, überraschte er offensichtlich einen Einbrecher, der gerade über die Balkonbrüstung verschwinden wollte.

Nur wenige Stunden später waren die Beamten der OEG fußläufig auf Präsenzstreife in der Innenstadt unterwegs, als sie am Roten Turm an zwei Männern vorbeiliefen. Dabei stieß ihnen der Geruch von Cannabis in die Nase, woraufhin sie das Duo kontrollieren wollten.

Als die beiden Männer jedoch die Polizisten bemerkten, ergriffen sie die Flucht. Nach einer kurzen fußläufigen Verfolgung konnten die Beamten zumindest einen 24-Jährigen in der Brückenstraße stellen.

Der Tunesier hatte während seiner Flucht Tütchen mit Cannabis weggeworfen, was den Polizisten natürlich auffiel. Insgesamt stellten sie sechs Konsumeinheiten Cannabis sicher.

Zur Durchführung eines beschleunigten Verfahrens nahmen die Beamten den 24-Jährigen fest. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft wird er noch am heutigen Mittwoch einem Haftrichter vorgeführt.