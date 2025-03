Chemnitzer City-Streife stoppt Prügelei und Randalierer

Chemnitz - Die Einsatzkräfte der Chemnitzer City-Streife fassten am Freitag nicht nur einen mutmaßlichen Drogenhändler, sondern stoppten auch noch eine Prügelei und einen Randalierer im Zentrum.

Die Chemnitzer City-Streife konnte am Freitag im Zentrum eine Prügelei und einen Randalierer stoppen. (Archivbild) © Ralph Kunz

Kurz vor 18 Uhr bemerkten die Beamten am Getreidemarkt/Lohstraße zwei sich prügelnde Personen. Die Einsatzkräfte schritten sofort ein und trennten die am Boden ringenden Streithähne. Offenbar waren hier Jugendliche in Streit geraten.

"Ein 17-Jähriger, der mit zwei Mädchen (15, 17) unterwegs gewesen war, geriet mit einem Gleichaltrigen und dessen 13-jährigem Kumpel in Streit. Dies mündete in einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen ihm (17) und dem Kind (13). Der Freund (17) des 13-Jährigen feuerte die Auseinandersetzung währenddessen an", teilte die Polizei mit.

Die beteiligten Ukrainer wurden dabei leicht verletzt. Die Polizei ermittelt nun wegen Körperverletzung.

Kurze Zeit später wurde am Düsseldorfer Platz ein 25-Jähriger kontrolliert, der dabei beobachtet worden war, wie er offenbar Drogen verkaufte. Bei dem Libyer fanden die Polizisten eine Konsumeinheit Betäubungsmittel, augenscheinlich Haschisch, und Bargeld im zweistelligen Bereich.

Beides wurde sichergestellt, der Mann bekam einen Platzverweis. Gegen ihn laufen inzwischen Ermittlungen wegen des Verdachts des unerlaubten Handels mit Cannabis.