Chemnitzer Polizei schnappt vier mutmaßliche Zweiraddiebe
Chemnitz - Der Dienstag war durchaus ein schlechter Tag für mutmaßliche Zweiraddiebe. Gleich vier Tatverdächtige konnte die Polizei in Chemnitz ausfindig machen und die gestohlenen Zweiräder sicherstellen.
Gegen 5 Uhr wurde der Polizei der Diebstahl eines E-Bikes aus einem Mehrfamilienhaus in der Andreasstraße gemeldet. Unbekannte hatten sich offenbar gewaltsam Zutritt zu dem Gebäude verschafft und das E-Bike aus dem Hausflur geklaut.
Bei dem gestohlenen Rad handelte es sich um ein schwarz-rotes E-Bike "Greens" im Wert von 2000 Euro.
Dank der übermittelten GPS-Standortdaten durch die Besitzerin konnten die Polizisten das gestohlene Rad in der Wohnung einer 37-jährigen Deutschen in der Winklerstraße ausfindig machen.
Gegen sie wird nun wegen des Verdachts des besonders schweren Falls des Diebstahls ermittelt. Das Bike wurde seiner Besitzerin zurückgegeben.
Gegen 11 Uhr dann der nächste Fall. Einer Streife fiel in der Blankenauer Straße ein Fahrradfahrer auf. Er wurde kontrolliert und es stellte sich heraus, dass sein Rad (Hersteller: Carver) zur Fahndung ausgeschrieben war. Bereits im April dieses Jahres wurde es in der Neefestraße vom Fahrradträger eines Autos geklaut.
Ob der 49-jährige deutsche Radler auch mit dem Diebstahl in Verbindung steht, ist derzeit noch Teil der Ermittlungen. Das geklaute schwarze Fahrrad (Wert: 2200 Euro) wurde zunächst sichergestellt.
Mit geklauten E-Pedelec und Drogen unterwegs
Am Nachmittag wurde eine weitere Streife gegen 14.40 Uhr auf ein Duo aufmerksam, das mit einem E-Bike und einem E-Scooter in der Zschopauer Straße unterwegs war. Als die beiden Männer die Beamten bemerkten, versuchten sie zu flüchten. Weit kamen sie nicht.
Der 25-jährige Radfahrer konnte vor Ort gestoppt und kontrolliert werden. Es stellte sich heraus, dass sein E-Pedelec des Herstellers Cube (Wert: etwa 3500 Euro) im Februar 2026 in der Glauchauer Straße entwendet wurde. Zudem hatte der 25-Jährige mehrere Konsumeinheiten Cannabis bei sich.
Das E-Pedelec sowie die Drogen wurden sichergestellt. Gegen den 25-Jährigen wurde ein Ermittlungsverfahren eröffnet.
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Ermittlungen zu beiden geklauten Fahrzeugen dauern an
Sein Kollege wurde mit seinem E-Scooter wenig später ebenfalls gestellt und überprüft. Dabei stellte sich heraus, dass am E-Scooter die FIN (Fahrzeug-Identifizierungsnummer) abgeschliffen und das Versicherungskennzeichen abgeklebt wurden.
Da der 35-Jährige keinen Eigentumsnachweis erbringen konnte, wurde auch der Scooter sichergestellt. Gegen den 35-Jährigen wurde ein Strafverfahren wegen Verstoßes gegen das Pflichtversicherungsgesetz eingeleitet.
Weiterhin wird nun geprüft, wie die beiden Männer in den Besitz der Fahrzeuge gekommen sind.
Titelfoto: 123RF/rainerfuhrmann