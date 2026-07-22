Chemnitzer Polizei schnappt vier mutmaßliche Zweiraddiebe

Chemnitz - Der Dienstag war durchaus ein schlechter Tag für mutmaßliche Zweiraddiebe. Gleich vier Tatverdächtige konnte die Polizei in Chemnitz ausfindig machen und die gestohlenen Zweiräder sicherstellen.

In der Andreasstraße wurde ein E-Bike aus einem Mehrfamilienhaus geklaut. (Symbolbild) © 123RF/rainerfuhrmann

Gegen 5 Uhr wurde der Polizei der Diebstahl eines E-Bikes aus einem Mehrfamilienhaus in der Andreasstraße gemeldet. Unbekannte hatten sich offenbar gewaltsam Zutritt zu dem Gebäude verschafft und das E-Bike aus dem Hausflur geklaut.

Bei dem gestohlenen Rad handelte es sich um ein schwarz-rotes E-Bike "Greens" im Wert von 2000 Euro.

Dank der übermittelten GPS-Standortdaten durch die Besitzerin konnten die Polizisten das gestohlene Rad in der Wohnung einer 37-jährigen Deutschen in der Winklerstraße ausfindig machen.

Gegen sie wird nun wegen des Verdachts des besonders schweren Falls des Diebstahls ermittelt. Das Bike wurde seiner Besitzerin zurückgegeben.

Gegen 11 Uhr dann der nächste Fall. Einer Streife fiel in der Blankenauer Straße ein Fahrradfahrer auf. Er wurde kontrolliert und es stellte sich heraus, dass sein Rad (Hersteller: Carver) zur Fahndung ausgeschrieben war. Bereits im April dieses Jahres wurde es in der Neefestraße vom Fahrradträger eines Autos geklaut.

Ob der 49-jährige deutsche Radler auch mit dem Diebstahl in Verbindung steht, ist derzeit noch Teil der Ermittlungen. Das geklaute schwarze Fahrrad (Wert: 2200 Euro) wurde zunächst sichergestellt.