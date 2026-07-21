Reifen manipuliert und Panne provoziert? SUV-Fahrer an Autobahnkreuz beklaut

Chemnitz - Ein mutmaßlicher Trickdieb hat am Montagmorgen auf der A4 beziehungsweise A72 bei Chemnitz einen SUV-Fahrer (43) in Gefahr gebracht und offenbar einen Reifen manipuliert.

Auf dem Überflieger zur A72 bemerkte der SUV-Fahrer (43) einen Druckabfall bei einem Reifen. Als er daraufhin stoppte, wurde er beklaut. (Archivbild) © Ralph Kunz

Der 43-Jährige war mit seinem SUV samt Anhänger zunächst auf der Chemnitztalstraße unterwegs, wo er gegen 9 Uhr Pause an einer Tankstelle gemacht hatte. Dabei verließ er sein Fahrzeug kurz.

Als der Mann seine Fahrt fortsetzte und auf der A4 unterwegs war, bemerkte am Kreuz Chemnitz, auf dem Überflieger zur A72, eine Warnmeldung. Bei einem der Autoreifen war es zu einem Druckabfall gekommen. Er stoppte auf dem Standstreifen.

"Beim Aussteigen aus seinem Fahrzeug war ihm ein dunkles Auto aufgefallen, das ebenfalls mit etwas Abstand auf dem Standstreifen hielt", berichtete ein Polizeisprecher.

Während der 43-Jährige auf der Fahrerseite seine Reifen kontrollierte, sah er einen Mann auf der Beifahrerseite des SUV. Er war gerade wieder auf dem Weg zurück zu dem dunklen Fahrzeug, bei dem es sich um einen älteren Passat handelte, und stieg dort ein. Anschließend fuhr der Wagen davon.

Als der 43-Jährige seinen unverschlossenen SUV kontrollierte, stellte er fest, dass eine Tasche sowie ein Messgerät geklaut worden waren. Die Sachen hatten einen Wert von etwa 400 Euro. An dem Reifen ist zusätzlich ein Schaden von etwa 300 Euro entstanden.