Flucht vor Polizei: 25-Jähriger rast mit über 100 Sachen durch Chemnitz

Chemnitz/Neukirchen - Ein Škoda-Fahrer (25) hat in der Nacht zu Dienstag versucht, vor der Polizei zu flüchten. Er jagte mit mehr als 100 km/h über die Neefestraße zur Autobahn.

In Chemnitz wollte ein Škoda-Fahrer (25) vor der Polizei flüchten. Die Beamten konnten ihn schließlich auf einem A72-Parkplatz kontrollieren. (Symbolbild) © Christian Horz/123RF

Wie die Polizei mitteilte, war der 25-Jährige kurz nach 1 Uhr von der Carl-Hamel-Straße auf die Neefestraße abgebogen und raste auf dieser in landwärtige Richtung. Eine Polizeistreife, die ebenfalls stadtauswärts unterwegs war, bemerkte das. Die Beamten versuchten, den Raser zu stoppen.

"Die Polizisten folgten dem Škoda und signalisierten mit Sondersignal, Lichthupe sowie dem Anhaltezeichen 'Stop Polizei', dass sie das Fahrzeug einer Verkehrskontrolle unterziehen wollten", berichtet eine Polizeisprecherin.

Doch der Škoda-Fahrer hielt nicht an, sondern raste mit über 100 Sachen weiter und fuhr schließlich auf die A72 in Richtung Hof. Erst am Parkplatz "Am Neukirchner Wald" stoppte das Auto.

Die Polizisten konnten den 25-Jährigen kontrollieren und nahmen dabei Alkoholgeruch wahr. Ein Test ergab einen Wert von 1,16 Promille.