Alarm auf Chemnitzer Sonnenberg: Mann droht aus Fenster mit Schreckschusswaffe, Polizei rückt an

Chemnitz - Großer Polizeieinsatz auf dem Chemnitzer Sonnenberg : Am Dienstagabend zofften sich zwei Männer - plötzlich flogen die Fäuste, auch ein Messer soll im Spiel gewesen sein. Einer der Männer bedrohte anschließend seinen Kontrahenten mit einer Schreckschusswaffe.

Die Polizei war am Dienstagabend auf der Hainstraße im Einsatz. Zwei Männer hatten sich dort gegenseitig verletzt. © Jan Härtel/Chempic

Das Ganze spielte sich gegen 19 Uhr in der Hainstraße ab. Zwei Syrer (24, 26) waren zunächst in Streit geraten. Die Situation eskalierte und wurde schließlich blutig.

Wie die Polizei auf TAG24-Nachfrage bestätigte, schlug einer der Männer den anderen ins Gesicht. Sein Kontrahent zückte daraufhin ein Messer und verletzte ihn leicht am Bauch.



Vor Ort trafen die Beamten auf den leicht verletzten 24-Jährigen. "Er teilte mit, dass es zwischen ihm und einem Landsmann (26) zum Streit gekommen war, infolgedessen der 26-Jährige ihn geschlagen habe", so ein Polizeisprecher.

Danach sei der Angreifer in seine Wohnung gegangen und habe den 24-Jährigen aus dem offenen Fenster mit einer Schusswaffe bedroht.



Aus diesem Grund rückten vermummte und zum Teil schwer bewaffnete Polizisten an. "Die Einsatzkräfte trafen den 26-Jährigen in der Wohnung an und fanden die Waffe, bei der es sich um eine Schreckschusspistole handelt", so die Polizei.