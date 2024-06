Chemnitzerin von sieben Männern und Jugendlichen angegriffen und sexuell belästigt

Chemnitz - Nach einem sexuellen Übergriff auf eine 21-jährige Frau in Chemnitz konnten fünf von sieben Tatverdächtigen gestellt werden. Jetzt sucht die Polizei nach Zeugen.

Fünf der sieben Männer konnte die Polizei stellen. (Symbolbild) © dpa/Rene Ruprecht

Wie die Polizei am heutigen Sonntag mitteilte, saß die 21-Jährige auf einer Wiese unweit einer Kleingartenanlage in der Straße Am Gablenzer Bad, "als auf sie sieben männliche, augenscheinlich Jugendliche zukamen und sie beleidigten".

Dabei erhielt sie einen Stoß ins Gesicht und ging zu Boden. Die Männer versuchten daraufhin, die junge Frau in eine Sackgasse zu ziehen und haben sie dabei offenbar bereits unsittlich berührt.

Die 21-Jährige wehrte sich lautstark und vehement, worauf ein 22-jähriger Bekannter, der sich in einem nahegelegenen Garten aufhielt, auf den Angriff aufmerksam wurde und ihr zu Hilfe eilte.

Doch das schreckte die Täter nicht ab, diese schlugen den 22-Jährigen!

Erst als weitere Zeugen auf das Geschehen aufmerksam wurden und den Geschädigten zu Hilfe eilten, ließen die Unbekannten ab und flüchteten.