Dämliche Silvester-Aktion in Chemnitz: Böller-Chaoten zünden Feuerwerk unter Auto!

Chemnitz - Was für eine dämliche Aktion! Böller-Chaoten zündeten in der Silvesternacht ein Feuerwerk unter einem parkenden Auto in Chemnitz . Das Fahrzeug geriet in Brand und fackelte im Frontbereich komplett ab.

Der Renault fackelte durch die Aktion im Frontbereich komplett ab - Totalschaden! © Haertelpress

Wie die Polizei mitteilte, geschah der Irrsinn gegen 17.45 Uhr in der Dr.-Salvador-Allende-Straße: Böller-Chaoten zündeten eine Feuerwerksbatterie an, die sie unter einen Renault schoben.

Durch das Feuerwerk geriet der Wagen in Brand und wurde im Frontbereich massiv beschädigt. "Die Höhe des brandbedingten Gesamtsachschadens beläuft sich auf etwa 18.000 Euro, wobei am Renault Totalschaden entstand", so ein Polizeisprecher.



Verletzt wurde glücklicherweise niemand. Die Täter sind derzeit nicht bekannt. Die Ermittlungen der Polizei laufen.

Der Silvester-Ärger ging weiter: Gegen 19 Uhr zündeten Unbekannte in der Nähe eines Mehrfamilienhauses in der Dr.-Salvador-Allende-Straße Pyrotechnik - ein Feuerwerk explodierte dabei vor einem Balkon. Dabei ging ein Rankgitter in Flammen auf.

"Ein Bewohner konnte das Feuer zügig löschen. Es wurden keine Personen verletzt", heißt es von der Polizei. Es entstand ein Sachschaden von etwa 700 Euro.