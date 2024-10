Diebstahl auf dem Sonnenberg: Mann flüchtet mit drei Dönern

Chemnitz - Auf dem Sonnenberg in Chemnitz hat am Mittwochabend ein unbekannter Mann einem 35-Jährigen drei Döner geklaut.

Die Polizei ermittelt wegen räuberischen Diebstahls. (Symbolbild) © 123RF/angela rohde

Ein 35-Jähriger kaufte sich gegen 22.30 Uhr in einem Imbiss in der Fürstenstraße Döner und verließ das Geschäft in Richtung Dresdner Straße.

Plötzlich entriss ihm von hinten ein unbekannter Mann die Tüte mit dem Essen.

Es kam dann zu einer Rangelei zwischen den beiden, bei der der Täter dem Geschädigten mit einem Arm gegen den Kopf schlug.

Der 35-Jährige stürzte und verletzte sich dabei am Arm. Der Angreifer flüchtete mit dem Diebesgut in unbekannte Richtung.

"Eine unbeteiligte Frau hatte den Angriff bemerkt, eilte dem Verletzten zu Hilfe und begleitete ihn anschließend zurück in den Imbiss. Von dort aus verständigte der 35-Jährige die Polizei. Die Zeugin setzte daraufhin ihren Weg in Begleitung mehrerer Personen fort", heißt es weiter von der Polizei.