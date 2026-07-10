Diebstahl, Körperverletzung, sexuelle Belästigung: Chemnitzer Polizei schnappt Serientäter

Chemnitz - Die Chemnitzer Polizei hat am Donnerstagabend einen Serienstraftäter (36) geschnappt. Ein Richter hat inzwischen Haftbefehl gegen den Mann erlassen.

In Chemnitz wurde am Donnerstag ein mutmaßlicher Ladendieb festgenommen. Der Mann ist bei der Polizei kein Unbekannter. © Karl-Joseph Hildebrandt/dpa

Wie die Polizei mitteilte, hatte ein Geschäftsinhaber (54) in der Straße der Nationen Polizisten angesprochen, weil er einen mutmaßlichen Ladendieb wiedererkannt hatte. Den Angaben des 54-Jährigen zufolge hatte der Verdächtige am Dienstag ein Paar Schuhe in seinem Laden geklaut. Das Diebesgut hatte einen Wert von rund 40 Euro.

Als der Geschäftsinhaber den mutmaßlichen Dieb angesprochen hatte und ihn festhalten wollte drohte der Täter mit Pfefferspray und konnte so fliehen.

Doch das war nicht die erste Tat des 36-jährigen Afghanen: Am selben Tag sowie an den zurückliegenden Tagen war er mit weiteren Delikten aufgefallen, sodass am Donnerstagabend die vorläufige Festnahme erfolgte.

Was war noch passiert? Der Verdächtige war am Donnerstag mit zwei weiteren Ladendiebstählen im Zentrum aufgefallen. Außerdem schlug er auch in Bernsdorf zu, mit einem räuberischen Diebstahl. Doch damit endet die Liste der Vergehen noch nicht:

"Er steht im Verdacht, vormittags in einer Kantine in der Reichenhainer Straße den Küchenbereich betreten und dort Lebensmittel verspeist zu haben", so eine Polizeisprecherin.