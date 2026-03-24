Nach Autodiebstahl-Serie in Chemnitz: Mutmaßlicher Täter geblitzt, Bild veröffentlicht

Chemnitz/Meißen - Eine unheimliche Diebstahlserie beschäftigt aktuell die Chemnitzer Polizei: Seit mehreren Wochen werden immer wieder hochwertige Toyotas gestohlen . Nun haben die Ermittler eine heiße Spur! Ein mutmaßlicher Autodieb wurde kurz nach der Tat geblitzt. Jetzt veröffentliche die Polizei das Blitzer-Foto und sucht nach dem mutmaßlichen Gangster.

Autodiebe haben es in den vergangenen Wochen auf hochwertige Toyotas in Chemnitz abgesehen. (Symbolbild) © 123rf/ipheung

Kaum zu glauben: Seit Anfang März wurden in Chemnitz insgesamt 14 neuwertige Toyotas gestohlen. "Hauptsächlich waren Toyota der Modellreihen 'Corolla' und 'Yaris Cross' betroffen", teilt die Polizei mit.

Der Schaden summiert sich auf gigantische 480.000 Euro - also beinahe eine halbe Million Euro!

Einer der ersten Fälle ereignete sich in der Nacht zum 9. März in der Straße "Steinwiese". Die Täter knackten einen blauen Toyota Yaris Cross im Wert von etwa 36.000 Euro.



Dann machte einer der mutmaßlichen Verbrecher einen Fehler: Er brauste in Meißen mit dem gestohlenen Toyota auf der B101 durch den Schottenbergtunnel, wurde dabei geblitzt.



Das Blitzer-Foto wurde als Beweismittel gesichert. Die Chemnitzer Staatsanwaltschaft gab das Bild frei - nun sucht die Polizei öffentlich nach dem Mann.



Hinweis: Online-Medien wie TAG24 dürfen das Bild nicht veröffentlichen. Stattdessen könnt Ihr Euch das Blitzer-Foto auf der Seite der Polizei anschauen.