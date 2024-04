Dieser Ortsteil von Chemnitz ist am gefährlichsten

Am wenigsten fallen diese Ortsteile auf: Glösa-Draisdorf (4), Euba, Adelsberg, Kleinolbersdorf-A. und Mittelbach (je 5). Das früher oft berüchtigte Heckert-Gebiet ist längst nicht mehr auffällig. Die wenigsten Straftaten dort passieren in Markersdorf.

Euba ist einer der sichersten Ortsteile. © Uwe Meinhold

Zahlen lügen nicht. Chemnitz ist eine der sichersten Großstädte Deutschlands. Aber auch bei uns geschehen immer noch genügend Straftaten und Verbrechen. Wie die neueste Kriminalstatistik der Polizei für die Chemnitzer Ortsteile zeigt: Je städtischer das Gebiet, desto gefährlicher wird's.



Krimi-Hotspots sind das Zentrum und die Ortsteile mit den großen Einkaufszentren. Kein Wunder, denn hier wittern Diebe am ehesten Beute, hier treffen sich viele Menschen - und manche zeigen bei Streitigkeiten ihr hässliches Gesicht.

Doch zur Wahrheit gehört ebenso, dass es in belebten Zonen einfacher ist, sich gegen so manche Straftat zu schützen. Ich für meinen Teil passe an quirligen Orten mehr denn je auf mein Geld auf. An Bahnhöfen lasse ich mein Gepäck nicht eine Sekunde aus den Augen - und ich weiß um die Tricks der Ganoven wie Ablenkung.

Was ich kenne, kann ich leichter abwehren. Und ich kenne dank der Kriminalstatistik die gefährlichen Orte wie Zenti oder Einkaufszentrum. Leider informieren sich aber nur die wenigsten Bürger - und werden so leichter Opfer von Straftaten. Ein Teufelskreis, der nur schwer zu unterbrechen ist.

Habt also immer ein Auge auf Eure Wertsachen und passt gut auf Euch auf!