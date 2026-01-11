Dumm gelaufen! Chemnitzer Casino-Knacker flüchtet und verrät sich selbst

Chemnitz - Verrückt! Am Samstagabend brach ein Mann (19) einen Spielautomaten in Chemnitz auf. Anschließend flüchtete er - verlor dabei allerdings einen Teil seiner Beute und persönliche Gegenstände. Daher konnte die Polizei den Mann schnell ermitteln.

Ein Mann (19) knackte am Samstagabend einen Casino-Automaten in Chemnitz. (Symbolbild) © 123RF/welcomia

Das Ganze geschah in einer Spielothek in der Annaberger Straße. Zwischen 18.40 Uhr und 21 Uhr war der 19-Jährige völlig alleine in dem Casino - ein Mitarbeiter war zu diesem Zeitpunkt außer Haus.



Diesen Moment nutzte der junge Mann und machte sich an einem Spielautomaten zu schaffen. "Er brach den Automaten auf und entwendete mehr als 2400 Euro aus dem Inneren", so ein Polizeisprecher. Anschließend flüchtete der Täter

Der Casino-Mitarbeiter bemerkte das und verfolgte den 19-Jährigen mit seinem Auto. "Auf seiner Flucht hatte der Verfolgte einige persönliche Gegenstände und einen Teil seiner Beute verloren", so die Polizei.

Anschließend eilten die Beamten herbei. Doch der Täter war bereits über alle Berge. Dennoch konnte die Polizei anhand der verlorenen Gegenstände herausfinden, dass es sich bei dem Automatenknacker um einen 19-jährigen Slowaken handelt.