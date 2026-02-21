Einbruch in Chemnitzer Kleingartenanlage: Mehrere Lauben geplündert
Chemnitz - Unbekannte Täter waren in einer Kleingartenanlage in Chemnitz unterwegs und haben mehrere Gartenlauben geplündert.
Der Tatzeitraum liegt laut Polizei zwischen Donnerstag, 10 Uhr, und Freitag, 9.30 Uhr.
Betroffen war eine Anlage auf der Geibelstraße im Ortsteil Gablenz.
Unbekannte Täter öffneten dort gewaltsam mehrere Gartenlauben beziehungsweise Schuppen.
"Es wurden Getränke, Geschirr, ein Messinstrument und Werkzeug entwendet. Der Stehlschaden liegt derzeit bei 443 Euro und der Gesamtsachschaden wurde auf 700 Euro geschätzt", teilte die Polizei am Samstag mit.
In den vergangenen Tagen hebelten Unbekannte im Yorckgebiet an einem Lokal in einer Kleingartenanlage im Bayernring eine Tür auf. Die Einbrecher durchsuchten eine Kommode. Ob etwas gestohlen wurde, ist noch unklar.
Auch in eine angrenzende Gartenlaube wurde eingebrochen. Die Unbekannten durchsuchten Schränke, nach derzeitigem Kenntnisstand der Polizei entwendeten die Täter nichts. Durch diese beiden Einbrüche im Chemnitzer Yorckgebiet entstand Sachschaden in Höhe von circa 650 Euro.
