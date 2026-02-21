Einbruch in Chemnitzer Kleingartenanlage: Mehrere Lauben geplündert

Chemnitz - Unbekannte Täter waren in einer Kleingartenanlage in Chemnitz unterwegs und haben mehrere Gartenlauben geplündert.

Die Polizei ermittelt zu den Einbrüchen. (Symbolbild) © Marijan Murat/dpa

Der Tatzeitraum liegt laut Polizei zwischen Donnerstag, 10 Uhr, und Freitag, 9.30 Uhr.

Betroffen war eine Anlage auf der Geibelstraße im Ortsteil Gablenz.

Unbekannte Täter öffneten dort gewaltsam mehrere Gartenlauben beziehungsweise Schuppen.

"Es wurden Getränke, Geschirr, ein Messinstrument und Werkzeug entwendet. Der Stehlschaden liegt derzeit bei 443 Euro und der Gesamtsachschaden wurde auf 700 Euro geschätzt", teilte die Polizei am Samstag mit.

In den vergangenen Tagen hebelten Unbekannte im Yorckgebiet an einem Lokal in einer Kleingartenanlage im Bayernring eine Tür auf. Die Einbrecher durchsuchten eine Kommode. Ob etwas gestohlen wurde, ist noch unklar.