Chemnitz: Mieterin (24) überrascht Einbrecher in Wohnung

Chemnitz - Eine 24 Jahre alte Frau hat am Donnerstag in Chemnitz einen Einbrecher in ihrer Wohnung überrascht.

Der Einbrecher hatte die Balkontür aufgehebelt und war so in die Wohnung gelangt. (Symbolbild) © 123RF/Sebastien Decoret

Der Unbekannte hatte laut Polizei gegen 13 Uhr die Balkontür der Wohnung in der Stadlerstraße im Stadtteil Bernsdorf aufgehebelt und war so in die Räume gelangt.

Der Mann durchwühlte ein Zimmer. Als er die Tür öffnete, um in den nächsten Raum zu gelangen, wurde er von der 24-Jährigen bei der Tat ertappt.

"Daraufhin verließ der Unbekannte die Wohnung fluchtartig über den Balkon", berichtet ein Sprecher der Chemnitzer Polizei.