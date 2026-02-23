Chemnitz und Erzgebirge: Zwei Männer müssen nach Polizeikontrollen in den Knast

Die Bundespolizei kontrollierte in Chemnitz und im Erzgebirge zwei Männer, für die es danach direkt in den Knast ging.

Von Victoria Winkel

Chemnitz/Marienberg - Bei Kontrollen der Bundespolizei in Chemnitz und im Erzgebirge ging es für zwei Männer direkt in den Knast.

Am Chemnitzer Hauptbahnhof wurde ein 46 Jahre alter Mann verhaftet. (Bildmontage) © Bildmontage: Kristin Schmidt, ammentorp/123RF Wie die Polizei mitteilte, hatte eine Streife am Chemnitzer Hauptbahnhof am Sonntagabend gegen 22.15 Uhr einen 46-Jährigen überprüft. Bei der Kontrolle stellten die Polizisten fest, dass zu dem Deutschen mehrere Einträge, unter anderem wegen Handelns mit Betäubungsmitteln, vorlagen. Zudem gab es einen Haftbefehl vom Amtsgericht in Nördlingen. Er war einer Verhandlung wegen Drogenhandels unentschuldigt ferngeblieben. Der 46-Jährige wurde auf das Revier am Hauptbahnhof gebracht. "Bei der Nachschau in seinen mitgeführten Sachen fanden die Beamten ein Cliptütchen mit weißer kristalliner Substanz und weitere Drogenutensilien", so ein Polizeisprecher. Chemnitz Crime Chemnitz: Parkplatzrempler führt zu Auseinandersetzung und mehreren Anzeigen Am Montag soll der Mann einem Haftrichter vorgeführt werden. Außerdem gab es eine neue Anzeige wegen Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz.

Türke wieder am Hauptbahnhof auffällig