Einbrecher auf Beutezug in Chemnitzer City: Mehrere Büros aufgebrochen!

Chemnitz - Einbrecher-Alarm in Chemnitz ! Innerhalb weniger Tage stiegen Unbekannte bei mehreren Unternehmen in der Innenstadt ein. Dabei richteten die Gangster einen hohen Sachschaden an. Die Polizei prüft derzeit einen Zusammenhang - möglicherweise waren es die gleichen Täter.

Blick über die Chemnitzer Innenstadt: In den vergangenen Tagen brachen hier Unbekannte in mehrere Unternehmen ein. © Kristin Schmidt

Zwischen Montagnachmittag und Mittwochnachmittag wurde in eine Praxis in der Straße "Am Rathaus" eingebrochen. Die Täter gingen äußerst rabiat vor: Sie zerschlugen eine Glastür und gelangten so in ein Büro.

"Anschließend rissen die Täter zwei Schranktüren heraus. Entwendet wurde nichts", so eine Polizeisprecherin. Insgesamt entstand ein Sachschaden von etwa 2000 Euro.

Weiter ging der Beutezug in der Straße "An der Markthalle". Dort stiegen Unbekannte zwischen Dienstagabend und Mittwochmorgen in ein weiteres Büro ein.

"In der Folge durchsuchten sie die Räumlichkeit und hebelten die Türen eines Panzerschrankes auf. Aus diesem entwendeten die Einbrecher eine Geldkassette mit einem dreistelligen Bargeldbetrag", heißt es von der Polizei. Zur Höhe des Sachschadens kann die Polizei derzeit noch nichts sagen.