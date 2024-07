Einbruch im Chemnitzer Zentrum: Shishas geklaut

Chemnitz - Einbruch in Geschäft im Chemnitzer Zentrum!

Aus einem Geschäft in der Reitbahnstraße wurden in der Nacht zwei Shishas geklaut. © ChemPic/Jan Härtel

In der Nacht zum Sonntage, gegen 4.25 Uhr, meldete ein Zeuge der Polizei einen Einbruch in ein Geschäft in der Reitbahnstraße.



Dort wurde beobachtet, wie ein Mann die Schaufensterscheibe eines Shops eingeschlagen und sich zwei Shishas aus der Auslage genommen hatte.

Polizisten konnten den tschechischen Tatverdächtigen (54) dann samt der Beute im Wert von circa 300 Euro in der Nähe stellen.