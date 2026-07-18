Einbruch in Chemnitz: Ein Auto geklaut, sechs weitere beschädigt

Chemnitz - Im Chemnitzer Ortsteil Adelsberg hat ein unbekannter Täter ein Auto geklaut und sechs weitere beschädigt.

In Adelsberg wurde ein Auto geklaut und sechs weitere in einer Scheune beschädigt. Die Kripo ermittelt nun. (Symbolbild) © Patrick Pleul/dpa

Der Tatzeitraum liegt laut Polizei zwischen Sonntag- und Freitagabend.

In dieser Zeit brach der unbekannte Täter in eine verschlossene Scheune in der Adelsbergstraße ein.

In der Halle durchsuchte er dann mehrere Schränke und fand darin zehn Fahrzeugschlüssel.

"Mit einem der Originalschlüssel wurde ein schwarzer Pkw Chevrolet durch den Täter mitgenommen. Ebenso stahl er diverses Werkzeug zur Garten- und Holzarbeit. Bevor der Täter den Ort verließ, entleerte er noch mehrere Feuerlöscher in den sechs Fahrzeugen, welche in der Halle verblieben", so die Polizei weiter.