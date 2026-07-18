Einbruch in Chemnitz: Ein Auto geklaut, sechs weitere beschädigt
Chemnitz - Im Chemnitzer Ortsteil Adelsberg hat ein unbekannter Täter ein Auto geklaut und sechs weitere beschädigt.
Der Tatzeitraum liegt laut Polizei zwischen Sonntag- und Freitagabend.
In dieser Zeit brach der unbekannte Täter in eine verschlossene Scheune in der Adelsbergstraße ein.
In der Halle durchsuchte er dann mehrere Schränke und fand darin zehn Fahrzeugschlüssel.
"Mit einem der Originalschlüssel wurde ein schwarzer Pkw Chevrolet durch den Täter mitgenommen. Ebenso stahl er diverses Werkzeug zur Garten- und Holzarbeit. Bevor der Täter den Ort verließ, entleerte er noch mehrere Feuerlöscher in den sechs Fahrzeugen, welche in der Halle verblieben", so die Polizei weiter.
Der Sachschaden wird aktuell mit 2000 Euro angegeben, der Stehlschaden beträgt mindestens 30.000 Euro. Die Kriminalpolizei ermittelt.
Titelfoto: Patrick Pleul/dpa