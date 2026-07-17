Femizid im Chemnitzer Heckert-Gebiet: Mutmaßlicher Frauen-Killer ausgeliefert

Chemnitz - Es war ein Verbrechen, dass ganz Chemnitz erschütterte: Eine Frau (38) wurde Ende Mai im Heckert-Gebiet getötet, eine weitere (20) schwer verletzt . Der Tatverdächtige (45) wurde im Ausland gefasst. Vor kurzem wurde der Afghane den deutschen Behörden übergeben.

Die schreckliche Tat geschah in der Wilhelm-Firl-Straße in Chemnitz. © Sven Gleisberg

Die Bluttat spielte sich am 31. Mai in einer Plattenbau-Wohnung in der Wilhelm-Firl-Straße ab. Nachdem der Mann, der ein naher Angehöriger der Opfer ist, in seinem Auto nach Tschechien geflohen war, wurde er auf der Autobahn zwischen Prag und Brno gestoppt und festgenommen.

Nach knapp anderthalb Monaten in Gewahrsam wurde er laut Oberstaatsanwältin Ingrid Burghart (62) am 9. Juli nach Deutschland ausgeliefert.