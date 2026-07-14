Polizeieinsatz in Chemnitzer City: Prügelei am Getreidemarkt

Chemnitz - Polizeieinsatz im Chemnitzer Zentrum! Am Getreidemarkt gab es am Montagabend eine Auseinandersetzung zwischen mehreren Männern.

Am Getreidemarkt schlugen sich am Montagabend drei Männer. Die Polizei musste anrücken. (Symbolbild) © Bildmontage: Kristin Schmidt/Rolf Vennenbernd/dpa

Mehrere Zeugen meldeten eine Schlägerei unter drei Männern. Daraufhin rückte die Polizei an. Die Beamten trafen auf zwei betrunkene Deutsche (39, 40). Der 40-Jährige war offenbar verletzt.

Nach ersten Erkenntnissen soll es zwischen den beiden und einem weiteren Mann zum Streit gekommen sein.

Als der Streit dann eskalierte, sollen die beiden den anderen geschlagen und getreten haben. Daraufhin schlug der Dritte den 40-Jährigen mit einer Flasche und flüchtete.

Polizisten konnten den geflüchteten Deutschen (39) kurz darauf in der Bernsdorfer Straße aufspüren.