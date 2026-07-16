In diesem Chemnitzer Freibad ist wieder Barzahlung möglich

Chemnitz - Die Nutzung des Freibads Wittgensdorf in Chemnitz war nach einem Einbruch nur mit EC-Zahlung möglich.

Im Freibad Wittgensdorf könnt Ihr aktuell nur mit EC-Karte zahlen. (Archivfoto) © Uwe Meinhold

Laut Polizei brachen die Täter in ein Verwaltungsgebäude ein, durchsuchten die Räume und klauten Bargeld. "Der entstandene Gesamtschaden beläuft sich auf mehrere tausend Euro", heißt es weiter.

Es wurde laut Stadt mit Hochdruck an einer Lösung zur Barzahlung gearbeitet.

Seit Donnerstag (16. Juli) kann im Freibad Wittgensdorf nun wieder ohne Einschränkungen gezahlt werden kann, das heißt sowohl Barzahlung als auch EC-Karten-Zahlung sind möglich.