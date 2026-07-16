In diesem Chemnitzer Freibad ist wieder Barzahlung möglich
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Chemnitz - Die Nutzung des Freibads Wittgensdorf in Chemnitz war nach einem Einbruch nur mit EC-Zahlung möglich.
Laut Polizei brachen die Täter in ein Verwaltungsgebäude ein, durchsuchten die Räume und klauten Bargeld. "Der entstandene Gesamtschaden beläuft sich auf mehrere tausend Euro", heißt es weiter.
Es wurde laut Stadt mit Hochdruck an einer Lösung zur Barzahlung gearbeitet.
Seit Donnerstag (16. Juli) kann im Freibad Wittgensdorf nun wieder ohne Einschränkungen gezahlt werden kann, das heißt sowohl Barzahlung als auch EC-Karten-Zahlung sind möglich.
Das sind die Öffnungszeiten des Freibads Wittgensdorf:
- 23. Mai bis 3. Juli: Montag bis Freitag 11 bis 18 Uhr, Samstag/Sonntag/Feiertage 10 bis 18 Uhr
- 4. Juli bis 16. August: täglich 10 bis 20 Uhr
- 17. August bis 30. August: Montag bis Freitag 11 bis 18 Uhr, Samstag/Sonntag 10 bis 18 Uhr
Erstmeldung: 14. Juli, 10.59 Uhr, zuletzt aktualisiert: 16. Juli, 14.01 Uhr
Titelfoto: Uwe Meinhold