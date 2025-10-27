Einbruchszahlen steigen: Schmuckdiebe schlagen in ganz Chemnitz zu

Wohnungen, Häuser und sogar ein Restaurant gerieten am Wochenende in Chemnitz ins Visier von Dieben.

Von Lisa-Marie Wieland

Chemnitz - Mit der Umstellung auf Winterzeit beginnen für viele Einbrecher die besten Stunden. Das nutzten sie am Wochenende gleich mal aus: Wohnungen, Häuser und sogar ein Restaurant gerieten im gesamten Chemnitzer Stadtgebiet ins Visier von Dieben.

Mitten im Zentrum: In einem Restaurant am Markt schlugen die Diebe zu. © Kristin Schmidt Zentraler ging's nicht: Unbekannte brachen am Sonntag in ein Restaurant direkt am Marktplatz ein. Die Täter hatten es offenbar auf Wertgegenstände abgesehen: Sechs Handys, zwei Kameras und eine vierstellige Summe Bargeld verschwanden. Der Gesamtschaden liegt laut Polizei bei rund 9700 Euro. Der Chef des betroffenen Restaurants wollte sich auf TAG24-Nachfrage nicht äußern. Der Vorfall reiht sich in eine ganze Serie am vergangenen Wochenende ein: In einem Reihenhaus in der Kaßbergstraße hebelten Diebe die Terrassentür auf. Drinnen durchsuchten sie Schränke und Schubladen, verschwanden mit Schmuck. Der Sachschaden liegt bei etwa 800 Euro. In Schönau traf es das nächste Haus: Die Täter schlugen ein kleines Loch ins Fensterglas, um an den Griff zu gelangen, und stiegen ein. Sie hinterließen auch dort leere Schmuckschatullen. Schaden: etwa 700 Euro. Chemnitz Crime In Chemnitzer Einkaufszentrum: Jugendliche und Frau sexuell belästigt Das war noch nicht alles: Ein weiterer Einbruch fand in Adelsberg statt - wieder Glasbruch, wieder durch die Terrassentür. Allerdings löste dieses Mal ein Alarm aus, woraufhin die Diebe flüchteten. Auch hier erbeuteten die Täter Schmuck. Sachschaden rund 300 Euro.

Über die Terrassentür gelangten Einbrecher hinein. (Symbolfoto) © 123RF/stylephotographs

Professionelle Diebesbande in Chemnitz unterwegs?

Zerstörtes Glas: Täter hinterlassen ihre Spuren. (Symbolbild) © 123rf/ribalka In der Pelzmühlenstraße kamen Diebe ebenfalls durch die Terrassentür in eine Wohnung und bedienten sich am Schmuck. Entstanden sind dabei 2000 Euro Sachschaden. Ist eine professionelle Diebesbande im Stadtgebiet unterwegs? Ob und wie diese Fälle zusammenhängen, prüft derzeit die Polizei: "Mögliche Zusammenhänge sind Gegenstand der Ermittlungen der Kriminalpolizei", so der Polizeisprecher. Passend dazu fand am Sonntag der bundesweite Tag des Einbruchschutzes statt. Unter dem Motto "Eine Stunde mehr für mehr Sicherheit" erinnerte die Polizei daran, Türen und Fenster zu sichern und aufmerksam auf verdächtige Geräusche oder Personen zu achten.

Besser als Nachsicht

Kommentar von Lisa-Marie Wieland