Mann (21) schlägt vier Frauen auf offener Straße - Festnahme in Chemnitz!
Chemnitz - Mitten am helllichten Tag hat ein 21-Jähriger in Chemnitz gleich mehrere Frauen angegriffen und verletzt! Am Freitagmittag meldeten sich kurz hintereinander mehrere Passantinnen bei der Polizei, weil sie von einem Unbekannten grundlos geschlagen worden waren.
Die Tatserie begann im Stadtzentrum: Am Moritzhof soll der Mann einer 85-Jährigen ins Gesicht geschlagen haben. Wenig später traf es eine 63-Jährige an der Zentralhaltestelle. Anschließend schlug der Angreifer in der Fürstenstraße (Sonnenberg) sowie in der Carl-von-Ossietzky-Straße (Gablenz) auf zwei weitere Frauen (25, 72) ein.
Die Opfer mussten teilweise vom Rettungsdienst behandelt werden.
Dank mehrerer Zeugenhinweise gelang es den alarmierten Beamten, den mutmaßlichen Täter wenig später vor einem Wohnhaus in der Tschaikowskistraße zu stellen.
Bei dem Verdächtigen handelt es sich um einen 21-jährigen slowakischen Staatsbürger. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurde er in eine Fachklinik eingewiesen.
Die Ermittlungen zu den genauen Hintergründen laufen.
Titelfoto: Carsten Rehder/dpa