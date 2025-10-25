Vasen-Attacke auf dem Sonnenberg - Täter in Haft!

Chemnitz - Brutale Szene in der Heinrich-Schütz-Straße! In der Nacht zu Freitag ist ein Streit unter Bekannten in Chemnitz eskaliert, mit blutigen Folgen.

Der Täter sitzt in Haft. © Marijan Murat/dpa

Ein 34-jähriger Mann (iranischer Staatsbürger) soll gegen 1 Uhr in einer Wohnung gemeinsam mit einem 43-Jährigen und einem weiteren Bekannten (60) Alkohol getrunken haben. Plötzlich gerieten die beiden Jüngeren in Streit. Die Auseinandersetzung eskalierte, als der 34-Jährige seinen Bekannten laut Polizei mit einer Vase gegen den Kopf schlug.

Der Verletzte verließ die Wohnung und brach wenig später schwer verletzt im Treppenhaus eines Nachbarhauses zusammen. Ein Anwohner fand den blutenden Mann und alarmierte den Rettungsdienst. Der 43-Jährige kam mit Kopfverletzungen ins Krankenhaus.

Polizisten konnten den mutmaßlichen Täter kurz darauf in der Wohnung des 60-Jährigen festnehmen.