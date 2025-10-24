955
Juwelier-Räuber entgeht nur knapp dem Knast
Chemnitz - Er stand vor Gericht, weil er bei dem Überfall auf den Chemnitzer Juwelier im März Schmiere gestanden hatte.
Das Amtsgericht verurteilte Serhii K. (55) am Freitag zu zwei Jahren auf Bewährung.
Dabei kam der in der Ukraine geborene Mann um Haaresbreite um den Knast herum - wäre er um einen einzigen Tag länger verurteilt worden, wäre er für länger in die JVA gewandert.
So wurde Serhii am Freitag allerdings aus der U-Haft entlassen.
Strafmildernd wirkte sich aus, dass der Angeklagte im Laufe der Verhandlung Namen von Komplizen preisgegeben hatte. Gegen sie wird nun gesondert ermittelt.
Das Urteil ist noch nicht rechtskräftig.
Titelfoto: Harry Härtel/Haertelpress