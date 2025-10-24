Juwelier-Räuber entgeht nur knapp dem Knast

Chemnitz - Er stand vor Gericht, weil er bei dem Überfall auf den Chemnitzer Juwelier im März Schmiere gestanden hatte.

Serhii K. (55) muss nicht hinter Gitter. © Harry Härtel/Haertelpress

Das Amtsgericht verurteilte Serhii K. (55) am Freitag zu zwei Jahren auf Bewährung.

Dabei kam der in der Ukraine geborene Mann um Haaresbreite um den Knast herum - wäre er um einen einzigen Tag länger verurteilt worden, wäre er für länger in die JVA gewandert.

So wurde Serhii am Freitag allerdings aus der U-Haft entlassen.