Juwelier-Räuber entgeht nur knapp dem Knast

Er stand Schmiere beim Juwelier-Überfall in Chemnitz – jetzt kommt der Komplize trotz Haftstraße wieder auf freien Fuß.

Von Robert Preuße

Chemnitz - Er stand vor Gericht, weil er bei dem Überfall auf den Chemnitzer Juwelier im März Schmiere gestanden hatte.

Serhii K. (55) muss nicht hinter Gitter.
Das Amtsgericht verurteilte Serhii K. (55) am Freitag zu zwei Jahren auf Bewährung.

Dabei kam der in der Ukraine geborene Mann um Haaresbreite um den Knast herum - wäre er um einen einzigen Tag länger verurteilt worden, wäre er für länger in die JVA gewandert.

So wurde Serhii am Freitag allerdings aus der U-Haft entlassen.

Strafmildernd wirkte sich aus, dass der Angeklagte im Laufe der Verhandlung Namen von Komplizen preisgegeben hatte. Gegen sie wird nun gesondert ermittelt.

Das Urteil ist noch nicht rechtskräftig.

Titelfoto: Harry Härtel/Haertelpress

