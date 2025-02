21.02.2025 17:33 Einbrüche in Chemnitzer Wohnhäuser: Bargeld und Schmuck geklaut

Unbekannte Täter brachen in der Bonhoefferstraße in Chemnitz in zwei Einfamilienhäuser ein.

Von Claudia Ziems

Chemnitz - In Chemnitz-Altendorf sind unbekannte Täter in Einfamilienhäuser eingebrochen. Über die Terrassentür stiegen die Einbrecher in die Häuser ein. (Symbolbild) © Philipp von Ditfurth/dpa In der Zeit von Mittwochmorgen bis Donnerstagnachmittag stiegen die Einbrecher in der Bonhoefferstraße über die Terrassentür in ein Haus ein. Sie durchsuchten mehrere Räume und stahlen nach einem ersten Überblick Bargeld und Schmuck. Es entstand Sachschaden von mehreren Hundert Euro. Auch in ein weiteres Einfamilienhaus in der Bonhoefferstraße gelangten Unbekannte - ebenfalls über die Terrassentür. Chemnitz Crime Schwerer Raub in Chemnitz: Mann wird mit Messer verletzt, Tatverdächtiger in Justizvollzugsanstalt Ob hier etwas entwendet wurde, muss noch geprüft werden. Die Polizei ermittelt in beiden Fällen zum Einbruchsdiebstahl. Es werden Zeugen, besonders Anwohner, die etwas im Zusammenhang mit den Taten in der Bonhoefferstraße beobachtet haben, gesucht. Hinweise nimmt die Chemnitzer Kriminalpolizei unter der Telefonnummer 0371 387-3448 entgegen.

Titelfoto: Philipp von Ditfurth/dpa