Einsätze auf Chemnitzer Sonnenberg: Jugendlicher angegriffen, Auseinandersetzung in Lokal

Chemnitz - Auf dem Sonnenberg in Chemnitz kam es gleich zu zwei Vorfällen. Am Montag wurde ein 15-Jähriger attackiert, in der Nacht zu Dienstag gab es dann eine Auseinandersetzung in einem Lokal.

Die Polizei ermittelt zur Attacke auf einen 15-Jährigen. (Symbolbild) © dpa/Jan Woitas

Gegen 13.30 Uhr haben laut Polizei in der Uhlandstraße drei unbekannte Jungen und ein unbekanntes Mädchen in der Nähe einer Schule einen 15-Jährigen attackiert.

Der Nigerianer wurde geschlagen und getreten, musste aber vor Ort nicht ärztlich behandelt werden.

"Ob in dem Zusammenhang auch rassistische Beleidigungen gegen den Geschädigten geäußert wurden, ist noch Gegenstand der Ermittlungen", heißt es von der Polizei.

Die Ermittlungen laufen, es wird Hinweisen zu den Tätern nachgegangen. Ersten Erkenntnissen der Polizei zufolge könnte ein Streit unter Bekannten der Hintergrund der Tat sein.