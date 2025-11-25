Einsätze auf Chemnitzer Sonnenberg: Jugendlicher angegriffen, Auseinandersetzung in Lokal

Am Montag wurde auf dem Sonnenberg in Chemnitz ein 15-Jähriger attackiert, in der Nacht zu Dienstag gab es dann eine Auseinandersetzung in einem Lokal.

Von Claudia Ziems

Chemnitz - Auf dem Sonnenberg in Chemnitz kam es gleich zu zwei Vorfällen. Am Montag wurde ein 15-Jähriger attackiert, in der Nacht zu Dienstag gab es dann eine Auseinandersetzung in einem Lokal.

Die Polizei ermittelt zur Attacke auf einen 15-Jährigen. (Symbolbild)  © dpa/Jan Woitas

Gegen 13.30 Uhr haben laut Polizei in der Uhlandstraße drei unbekannte Jungen und ein unbekanntes Mädchen in der Nähe einer Schule einen 15-Jährigen attackiert.

Der Nigerianer wurde geschlagen und getreten, musste aber vor Ort nicht ärztlich behandelt werden.

"Ob in dem Zusammenhang auch rassistische Beleidigungen gegen den Geschädigten geäußert wurden, ist noch Gegenstand der Ermittlungen", heißt es von der Polizei.

Die Ermittlungen laufen, es wird Hinweisen zu den Tätern nachgegangen. Ersten Erkenntnissen der Polizei zufolge könnte ein Streit unter Bekannten der Hintergrund der Tat sein.

Auseinandersetzung in Lokal in der Zietenstraße

Bei einer Auseinandersetzung in der Zietenstraße sind in der Nacht zwei Personen verletzt worden. (Symbolbild)  © Carsten Rehder/dpa

Gegen 1 Uhr in der Nacht zu Dienstag kam es dann zu einer Auseinandersetzung in der Zietenstraße.

Laut Polizei suchten zwei Männer (25, 17) offenbar Hilfe und klopften bei einem bereits geschlossenen Lokal ans Fenster.

"Als eine dort anwesende Frau sie daraufhin einließ, kamen die beiden gefolgt von zwei weiteren unbekannten Männern herein", so die Polizei.

Die beiden Unbekannten verletzten dann mit einem Gegenstand den 25-jährigen Türken am Rücken und Arm sowie den 17-jährigen Syrer am Bein. Die Verletzten wurden in Krankenhäuser gebracht. Der Jugendliche wurde an Erziehungsberechtigte übergeben.

Die Polizei ermittelt, prüft die Hintergründe der Tat und auch, ob eine Vorbeziehung zwischen Tätern und den Geschädigten besteht.

