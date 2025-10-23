Einsatzkräfte am Chemnitzer Hauptbahnhof attackiert und mit Blechschild beworfen

Chemnitz - Ein 27-Jähriger wurde am Mittwochabend am Chemnitzer Hauptbahnhof durch eine Polizeistreife aus dem Schlaf gerissen. Das passte dem Syrer überhaupt nicht und er reagierte aggressiv.

Nach dem Platzverweis attackierte der 27-jährige Syrer die Polizeistreife im Chemnitzer Hauptbahnhof. © Ralph Kunz

Die Streife der Bundespolizei entdeckte den 27-Jährigen gegen 23.15 Uhr schlafend im Bereich der DHL-Packstation.

Auf Nachfrage gab die Schlafmütze an, keine Reiseabsichten zu haben, sondern lediglich dort nächtigen zu wollen. Es folgten ein Platzverweis und die Aufforderung, den Hauptbahnhof zu verlassen.

Wenn auch widerwillig, kam er diesem augenscheinlich nach und begab sich in Richtung Hauptausgang.

Doch kurz vor dem Verlassen des Gebäudes drehte er sich plötzlich um und attackierte die Beamten. Erst bewarf er sie mit einem mitgeführten Blechschild, bei dem es sich laut Polizeiangaben vermutlich um eine Gebetstafel handelte, und einem gefüllten Beutel - verfehlte die Polizisten jedoch.

Anschließend schlug er einen Beamten mit der Faust ins Gesicht. Dieser musste anschließend wegen einer Schwellung in die örtliche Notaufnahme gebracht werden. Danach war er jedoch wieder dienstfähig.