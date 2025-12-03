1.300
Vor Chemnitzer Grundschule: Mann soll sich vor Kindern entblößt haben
Chemnitz - Widerlicher Vorfall an einer Grundschule in Chemnitz: Ein Mann soll sich vor den Augen der Kinder entblößt haben.
Laut Polizei geschah der Vorfall am Montag gegen 14 Uhr in der Haydnstraße. Der Mann stand am Zaun eines Grundschulgeländes. "Angaben von Kindern zufolge soll sich der ältere Mann entblößt haben", so eine Polizeisprecherin.
Am Dienstag war der Unbekannte erneut am Zaun, ging allerdings an der Grundschule vorbei.
Nun suchen die Beamten Zeugen: Wer hat den älteren Mann beobachtet? Hinweise nimmt die Chemnitzer Polizei unter der Nummer 0371/52630 entgegen.
Titelfoto: Bildmontage: 123RF/Boris Bulychev, 123RF/Heiko Kueverling