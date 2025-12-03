Vor Chemnitzer Grundschule: Mann soll sich vor Kindern entblößt haben

Chemnitz - Widerlicher Vorfall an einer Grundschule in Chemnitz : Ein Mann soll sich vor den Augen der Kinder entblößt haben.

Ekel-Attacke vor einer Chemnitzer Grundschule: Ein Mann soll sich an einem Zaun entblößt haben. (Symbolbild) © Bildmontage: 123RF/Boris Bulychev, 123RF/Heiko Kueverling

Laut Polizei geschah der Vorfall am Montag gegen 14 Uhr in der Haydnstraße. Der Mann stand am Zaun eines Grundschulgeländes. "Angaben von Kindern zufolge soll sich der ältere Mann entblößt haben", so eine Polizeisprecherin.

Am Dienstag war der Unbekannte erneut am Zaun, ging allerdings an der Grundschule vorbei.