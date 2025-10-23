Schüler belästigt: 65-Jähriger masturbiert in Citybahn

Chemnitz - Ekelhaft! In der Citybahn in Chemnitz sind am Donnerstagmorgen Schüler belästigt worden.

In einer Citybahn sind auf dem Weg nach Einsiedel Schüler von einem Mann (65) belästigt worden. (Archivfoto) © Kristin Schmidt

Kurz vor 8 Uhr informierte ein Zugbegleiter das Bundespolizeirevier Chemnitz, dass eine männliche Person ohne Fahrschein von Chemnitz nach Einsiedel fuhr.

Der Mann klaute dann noch die Flasche eines mitfahrenden Schülers.

"Einer weiteren Schülerin zog er an den Haaren und masturbierte in der geschlossenen Hose. Zudem rieb er seinen Körper mit eindeutig sexueller Gestik an einer weiteren Schülerin", teilte die Bundespolizei am Nachmittag mit.

In Einsiedel nahmen Polizisten den polizeibekannten Deutschen dann fest. Bei der Festnahme verhielt sich der Beschuldigte aggressiv gegenüber den Beamten.