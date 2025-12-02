Pfefferspray-Attacke an Chemnitzer Haltestelle: Zwei Männer verletzt
Chemnitz - Diese Rangelei endete mit einer Pfefferspray-Attacke! Am Montagabend eskalierte ein Streit an einer Straßenbahnhaltestelle in Chemnitz. Zwei Männer wurden verletzt.
Laut Polizei geschah der Vorfall gegen 19.30 Uhr an der Haltestelle "Südring" in der Stollberger Straße. Zwei Männer (26, 30) gerieten mit zwei Teenagern in Streit.
Einer der Jugendlichen zückte daraufhin ein Pfefferspray und versprühte das Reizgas. "Die beiden Männer erlitten dadurch Augenreizungen, welche durch einen hinzugerufenen Rettungsdienst vor Ort behandelt wurden", heißt es von der Polizei.
Die Täter waren bereits verschwunden. Laut Polizei waren sie 14 bis 16 Jahre alt, dunkel gekleidet und hatten kurze, dunkle Haare. Die Ermittlungen laufen.
Erstmeldung: 2. Dezember, 11.24 Uhr, zuletzt aktualisiert: 13.16 Uhr
