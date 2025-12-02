Pfefferspray-Attacke an Chemnitzer Haltestelle: Zwei Männer verletzt

Chemnitz - Diese Rangelei endete mit einer Pfefferspray-Attacke! Am Montagabend eskalierte ein Streit an einer Straßenbahnhaltestelle in Chemnitz . Zwei Männer wurden verletzt.

Rettungskräfte und Polizei rückten am Montagabend zur Haltestelle "Südring" in Chemnitz aus. Hier kam es zu einer Pfefferspray-Attacke. © Chempic

Laut Polizei geschah der Vorfall gegen 19.30 Uhr an der Haltestelle "Südring" in der Stollberger Straße. Zwei Männer (26, 30) gerieten mit zwei Teenagern in Streit.

Einer der Jugendlichen zückte daraufhin ein Pfefferspray und versprühte das Reizgas. "Die beiden Männer erlitten dadurch Augenreizungen, welche durch einen hinzugerufenen Rettungsdienst vor Ort behandelt wurden", heißt es von der Polizei.