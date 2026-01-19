Entblößer beleidigt und attackiert junge Frau im Chemnitzer Zentrum
Chemnitz - Junge Frau (20) in Chemnitzer City angegriffen und beleidigt!
Kurz vor 16 Uhr kam es zu dem Vorfall im Zentrum. Wie die Polizei mitteilte, war die 20-Jährige gemeinsam mit einer 18-Jährigen in der Moritzstraße in Richtung Reitbahnstraße unterwegs.
Dann tauchte hinter den beiden ein Mann (21) auf und beleidigte die 20-Jährige. Die Frauen ignorierten sein Verhalten und liefen weiter. Daraufhin versuchte der 21-Jährige, die 20-Jährige zu schlagen.
"Zudem spuckte er in ihre Richtung und warf eine Mülltonne nach ihr. Anschließend entledigte sich der junge Mann seiner Hose und entblößte sein Geschlechtsteil", hieß es weiter von der Polizei.
Passanten eilten der Frau zu Hilfe, woraufhin der 21-Jährige wegging und sich auf eine Treppe setzte. Dort stellten ihn Polizisten kurze Zeit später.
Der Algerier muss sich nun wegen versuchter gefährlicher Körperverletzung sowie Erregung öffentlichen Ärgernisses verantworten.
Titelfoto: Ralph Kunz