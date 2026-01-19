Entblößer beleidigt und attackiert junge Frau im Chemnitzer Zentrum

Eine junge Frau wurde im Chemnitzer Zentrum von einem 21-Jährigen beleidigt und angegriffen. (Archivfoto) © Ralph Kunz

Kurz vor 16 Uhr kam es zu dem Vorfall im Zentrum. Wie die Polizei mitteilte, war die 20-Jährige gemeinsam mit einer 18-Jährigen in der Moritzstraße in Richtung Reitbahnstraße unterwegs.

Dann tauchte hinter den beiden ein Mann (21) auf und beleidigte die 20-Jährige. Die Frauen ignorierten sein Verhalten und liefen weiter. Daraufhin versuchte der 21-Jährige, die 20-Jährige zu schlagen.

"Zudem spuckte er in ihre Richtung und warf eine Mülltonne nach ihr. Anschließend entledigte sich der junge Mann seiner Hose und entblößte sein Geschlechtsteil", hieß es weiter von der Polizei.