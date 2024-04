Widerlicher Vorfall an Spielplatz: Mann nimmt sexuelle Handlungen an sich vor

Chemnitz - In Chemnitz wurden Ermittlungen wegen sexueller Handlungen an einem Spielplatz aufgenommen.

Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen. (Symbolbild) © 123rf/Torsten Rempt

Wie die Polizei am Sonntag mitteilte, wurde ein Mann am vergangenen Freitagnachmittag gegen 16.15 Uhr beobachtet, wie er am Rosenplatz an sich herumspielte. Der Unbekannte hielt sich dabei in der Nähe vom Spielplatz auf.

Die Zeuginnen, die den Mann entdeckt hatten, machten Fotos, woraufhin er wegging.