Erneut Exhibitionist in Chemnitz unterwegs: Mann entblößt sich vor Kita

Am Donnerstagnachmittag meldete eine Frau einen bisher unbekannten Mann, der sich am Zaun der Kindertagesstätte Pfiffikus in der Hilbersdorfer Straße, gegenüber des ehemaligen Schlachthofes, aufhielt.

Die Polizei sucht in mehreren Fällen nach Zeugen. (Symbolbild) © David Inderlied/dpa

Gegen den Tatverdächtigen wird nun wegen des Verdachts der exhibitionistischen Handlungen vor Kindern ermittelt. Die Polizei sucht dazu Zeugen. Wer hat die Tat beobachtet? Wer kann Angaben zur Identität beziehungsweise dem Aufenthaltsort des Täters machen?

Wem ist der Mann Donnerstagnachmittag im Bereich der Rudolf-Liebold-Straße/Emilienstraße, nahe dem Einkaufscenter Sachsen-Allee aufgefallen?

Sachdienliche Hinweise nimmt das Polizeirevier Mittweida unter der Telefonnummer 03727 980-0 entgegen.



Bereits am vergangenen Dienstag wurde ein Mann dabei erwischt, wie er in der Nähe eines Spielplatzes in Chemnitz masturbierte. Auch in Neukirchen im Erzgebirge wurde ein Exhibitionist vor einer Schule erwischt. In allen Fällen sucht die Polizei nach Zeugen.