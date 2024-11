Festnahme in Chemnitz: Senioren bestohlen und betrogen

Chemnitz - Nachdem ein Diebesduo in der vergangenen Woche in Chemnitz einer Seniorin ihr Auto gestohlen hatte, dann einen Unfall verursacht hatte und geflüchtet war, klickten nun bei einem Tatverdächtigen (32) die Handschellen.

In der vergangenen Woche hatte ein Diebesduo ein Auto geklaut und damit auf dem Sonnenberg einen Unfall gebaut. © Haertelpress

Nach dem Auto-Diebstahl richtete sich ein erster Tatverdacht gegen den 32-Jährigen, denn Zivilpolizisten hatten ihn am Steuer des Wagens erkannt.

"Im weiteren Verlauf der Ermittlungen erwirkte die Kriminalpolizei über die Staatsanwaltschaft Chemnitz Durchsuchungsbeschlüsse bei dem tschechischen Staatsangehörigen. Zudem wurde angeregt, einen bereits bestehenden Haftbefehl wieder in Vollzug zu setzen. Denn der Tatverdächtige ist schon unter anderem wegen Trickdiebstählen und Betrugshandlungen zum Nachteil von Senioren in Erscheinung getreten", teilte die Polizei am Donnerstag weiter mit.

Er steht mehrfach im Verdacht, Senioren an deren Wohnungen in Chemnitz aufgesucht und bestohlen zu haben.

Am Mittwoch konnte der Tatverdächtigen ausfindig gemacht und festgenommen werden.