Frau an Chemnitzer Haltestelle vergewaltigt

Die Chemnitzer Polizei hat Ermittlungen zu einer Vergewaltigung im Stadtteil Bernsdorf aufgenommen. (Symbolbild) © 123 RF/ Christian Horz

Wie die Polizei am Dienstag mitteilte, hatte eine 38 Jahre alte Frau gegen 15.45 Uhr an der Bushaltestelle "Technopark" in der Fraunhoferstraße gesessen, als sich plötzlich ein Mann neben sie setzte.

"In der Folge habe er sie gegen ihren Willen geküsst, unsittlich berührt und anschließend sexuelle Handlungen an ihr vorgenommen, die den Tatbestand der Vergewaltigung erfüllen", berichtet ein Sprecher der Polizeidirektion.

Zeugen bemerkten die widerliche Tat und verständigten umgehend die Polizei. Die Beamten stellen kurze Zeit später den Mann und die Geschädigte fest.

"Bei dem Tatverdächtigen handelt es sich um einen 68-Jährigen mit afghanischer Staatsangehörigkeit. Er wurde vorläufig festgenommen und auf ein Polizeirevier gebracht", so die Polizei.

Nach den ersten polizeilichen Maßnahmen wurde der Afghane am Montag auf Anordnung der Staatsanwaltschaft wieder entlassen.

Die Ermittlungen in dem Fall dauern noch an. Es werden weitere Zeugen gesucht, die Angaben zum Tatgeschehen und den Tathandlungen machen können.