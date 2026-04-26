Frau auf Chemnitzer Sonnenberg geschlagen und getreten
Chemnitz - Die Polizei konnte einen Mann (35) fassen, der am Samstagabend auf dem Sonnenberg in Chemnitz eine Frau geschlagen haben soll.
Kurz nach 18 Uhr rief ein Zeuge die Polizei, nachdem er beobachtet hatte, wie ein Mann eine Frau in der Glockenstraße schlug, trat und danach noch eine verfassungsfeindliche Parole rief.
In einem Hinterhof konnten Polizisten den 35-jährigen Deutschen stellen. Die Frau war bereits weg. Sie wurde so beschrieben:
- dunkler Teint
- trug eine dunkle Kopfbedeckung, ein dunkles, längeres Oberteil und eine dunkle Hose
Die Polizei ermittelt nun wegen Körperverletzung und Verwendens von Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen. Es werden weitere Zeugen gesucht. Wer hat den Vorfall beobachtet?
Insbesondere wird die Frau gebeten, sich bei der Polizei zu melden. Das Polizeirevier Chemnitz-Nordost nimmt unter der Telefonnummer 0371 387-102 sachdienliche Hinweise entgegen.
Titelfoto: Marijan Murat/dpa