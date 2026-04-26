Frau auf Chemnitzer Sonnenberg geschlagen und getreten

Chemnitz - Die Polizei konnte einen Mann (35) fassen, der am Samstagabend auf dem Sonnenberg in Chemnitz eine Frau geschlagen haben soll.

Die Polizei hat die Ermittlungen zu dem Vorfall auf dem Sonnenberg aufgenommen. (Symbolfoto) © Marijan Murat/dpa

Kurz nach 18 Uhr rief ein Zeuge die Polizei, nachdem er beobachtet hatte, wie ein Mann eine Frau in der Glockenstraße schlug, trat und danach noch eine verfassungsfeindliche Parole rief.

In einem Hinterhof konnten Polizisten den 35-jährigen Deutschen stellen. Die Frau war bereits weg. Sie wurde so beschrieben: