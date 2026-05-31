Frau in Chemnitz getötet, weitere verletzt: Mann flieht Richtung Tschechien

Chemnitz - Am frühen Sonntagmorgen wurde in einer Wohnung im Heckert-Gebiet in Chemnitz eine Frau getötet, eine weitere schwer verletzt. Der Tatverdächtige floh nach Tschechien, wo er geschnappt werden konnte.

Auch nach einer Tatwaffe wurde offenbar gesucht. © Jan Härtel/Chempic

Gegen 4.30 Uhr wurde die Polizei zu einem Plattenbau in die Wilhelm-Firl-Straße alarmiert.

Nach dem derzeitigen Kenntnisstand der Polizei hatte ein 45-jähriger Afghane eine nahe Angehörige (38) in einer Wohnung des Mehrfamilienhauses angegriffen und sie dabei lebensbedrohlich verletzt.

Der 45-Jährige verletzte danach noch eine weitere Angehörige (20) schwer, flüchtete dann aus der Wohnung und fuhr mit einem Auto weg.

Für die 38-jährige Afghanin kam jede Hilfe zu spät, Rettungskräfte konnten nur noch ihren Tod feststellen. Die 20-Jährige wurde nach der Erstversorgung in ein Krankenhaus gebracht.