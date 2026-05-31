Frau in Chemnitz getötet, weitere verletzt: Mann flieht Richtung Tschechien

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Am frühen Sonntagmorgen wurde es in einer Wohnung im Heckert-Gebiet in Chemnitz eine Frau getötet, eine weitere schwer verletzt.

Von Claudia Ziems

Chemnitz - Am frühen Sonntagmorgen wurde in einer Wohnung im Heckert-Gebiet in Chemnitz eine Frau getötet, eine weitere schwer verletzt. Der Tatverdächtige floh nach Tschechien, wo er geschnappt werden konnte.

Auch nach einer Tatwaffe wurde offenbar gesucht.
Auch nach einer Tatwaffe wurde offenbar gesucht.  © Jan Härtel/Chempic

Gegen 4.30 Uhr wurde die Polizei zu einem Plattenbau in die Wilhelm-Firl-Straße alarmiert.

Nach dem derzeitigen Kenntnisstand der Polizei hatte ein 45-jähriger Afghane eine nahe Angehörige (38) in einer Wohnung des Mehrfamilienhauses angegriffen und sie dabei lebensbedrohlich verletzt.

Der 45-Jährige verletzte danach noch eine weitere Angehörige (20) schwer, flüchtete dann aus der Wohnung und fuhr mit einem Auto weg.

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Für die 38-jährige Afghanin kam jede Hilfe zu spät, Rettungskräfte konnten nur noch ihren Tod feststellen. Die 20-Jährige wurde nach der Erstversorgung in ein Krankenhaus gebracht.

Ein Spürhund war im Einsatz.
Ein Spürhund war im Einsatz.  © Jan Härtel/Chempic
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Tatverdächtiger in Tschechien festgenommen

In einem Plattenbau in der Wilhelm-Firl-Straße wurde eine Leiche gefunden.
In einem Plattenbau in der Wilhelm-Firl-Straße wurde eine Leiche gefunden.  © Jan Härtel/Chempic

Circa anderthalb Stunden nach der Tat konnte der Afghane mit seinem Auto auf einer tschechischen Autobahn aufgespürt werden. Zwischen Prag und Brno wurde der 45-Jährige gestoppt und von der tschechischen Polizei festgenommen.

Der Tatverdächtige befindet sich aktuell in Polizeigewahrsam, soll überstellt und dann einem Ermittlungsrichter am Amtsgericht Chemnitz vorgeführt werden.

Zu einer möglichen Tatwaffe wurden bisher keine Angaben gemacht, die Chemnitzer Kriminalpolizei und die Staatsanwaltschaft Chemnitz ermitteln zur Tat und zum Motiv.

Titelfoto: Jan Härtel/Chempic

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