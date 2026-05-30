Erneut Toyota in Chemnitz geklaut: Geht die Diebstahl-Serie weiter?

Chemnitz - Geht die Diebstahl-Serie weiter? In Chemnitz wurde schon wieder ein Toyota geklaut.

Die Kripo hat die Ermittlungen aufgenommen. (Symbolbild) © 123rf/sanne198

Der Tatzeitraum liegt laut Polizei zwischen dem 19. und dem 29. Mai.

Unbekannte entwendeten von einem Firmengelände an der Neefestraße einen Toyota Hilux.

Der erstmals 2023 zugelassene grau/grüne Geländewagen hatte einen Zeitwert von circa 55.000 Euro.

Die Chemnitzer Kriminalpolizei ermittelt und prüft Zusammenhänge zu vorherigen Autodiebstählen.