Erneut Toyota in Chemnitz geklaut: Geht die Diebstahl-Serie weiter?

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Geht die Diebstahl-Serie weiter? in Chemnitz wurde schon wieder ein Toyota geklaut.

Von Claudia Ziems

Chemnitz - Geht die Diebstahl-Serie weiter? In Chemnitz wurde schon wieder ein Toyota geklaut.

Die Kripo hat die Ermittlungen aufgenommen. (Symbolbild)
Die Kripo hat die Ermittlungen aufgenommen. (Symbolbild)  © 123rf/sanne198

Der Tatzeitraum liegt laut Polizei zwischen dem 19. und dem 29. Mai.

Unbekannte entwendeten von einem Firmengelände an der Neefestraße einen Toyota Hilux.

Der erstmals 2023 zugelassene grau/grüne Geländewagen hatte einen Zeitwert von circa 55.000 Euro.

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Die Chemnitzer Kriminalpolizei ermittelt und prüft Zusammenhänge zu vorherigen Autodiebstählen.

Erst in der Nacht zu Donnerstag versuchte in Chemnitz-Hilbersdorf ein Unbekannter in der Trinitatisstraße einen Toyota zu klauen. Allerdings wurde er dabei vom Besitzer überrascht.

Titelfoto: 123rf/sanne198

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