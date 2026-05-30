Erneut Toyota in Chemnitz geklaut: Geht die Diebstahl-Serie weiter?
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Chemnitz - Geht die Diebstahl-Serie weiter? In Chemnitz wurde schon wieder ein Toyota geklaut.
Der Tatzeitraum liegt laut Polizei zwischen dem 19. und dem 29. Mai.
Unbekannte entwendeten von einem Firmengelände an der Neefestraße einen Toyota Hilux.
Der erstmals 2023 zugelassene grau/grüne Geländewagen hatte einen Zeitwert von circa 55.000 Euro.
Die Chemnitzer Kriminalpolizei ermittelt und prüft Zusammenhänge zu vorherigen Autodiebstählen.
Erst in der Nacht zu Donnerstag versuchte in Chemnitz-Hilbersdorf ein Unbekannter in der Trinitatisstraße einen Toyota zu klauen. Allerdings wurde er dabei vom Besitzer überrascht.
Titelfoto: 123rf/sanne198